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Поверхность матового натяжного потолка выглядит как обычный беленый аналог, поскольку не отражает блики и свет.
Матовые натяжные потолки являются классикой, которая востребована всегда, делая пространство стильным и оригинальным. Наиболее часто их применяют в больших комнатах, в которых не стоит задача визуально увеличить объем помещений.
Световой спектр таких потолков всегда тяготеет к пастельным тонам, предлагая потребителям возможность выбрать наиболее подходящий вариант. Их преимуществами являются: устойчивость к возгоранию, экологичность, однородный цвет, стойкость к механическим повреждениям (царапины), а также водонепроницаемость.
Потолки из сатина – отличная альтернатива матовым или глянцевым материалам. Они создают эффект воздушности и невесомости, придавая интерьеру определенную элегантность.
Сатиновые натяжные потолки отличаются оригинальной красочной текстурой, которая точно имитирует ткань. Поверхность этих изделий производит впечатление, как будто состоит из переплетения нитей. При этом их микрорельеф обладает необычным свойством. Его небольшой эффект отражения позволяет создавать красочную игру света.
Безукоризненно ровная поверхность очень привлекательно смотрится как при естественном, так и при искусственном свете.
Эффектным способом отделки потолочных перекрытий являются глянцевые натяжные потолки. Благодаря зеркальной поверхности они подходят для создания модного дизайна комнат, достижения необычного и идеального эстетичного внешнего вида.
Отражающая способность таких потолков зрительно увеличивает объем помещения, что особо актуально в небольших пространствах, а также экономит количество и мощность осветительных приборов.
Компания «К-потолок» осуществляет продажу и установку натяжных потолков по всему Крыму.
По принципу крепления парящий потолок похож на теневой потолок, но расстояние от стены у него больше, около 20 мм. За счет этого расстояния в специальный паз устанавливается светодиодная лента, которая используется в качестве подсветки. Светодиодной лентой можно подсвечивать как весь периметр потолка, так и отдельные стены.
Наилучшим образом такой потолок раскрывает свой потенциал вечером, когда за счет приглушенной подсветки можно создать атмосферу уюта или же, напротив, придать настроение яркой вечеринки.
Дизайнерское решение для эстетичного крепления натяжного потолка к стенам, при котором образуется ровная теневая зона по периметру помещения. Визуально создаётся впечатление, словно потолок парит в воздухе, совершенно не касаясь стен.
Благодаря теневому зазору финишная отделка стен (поклейка обоев, покраска и др.) может выполняться уже после установки потолка. Это существенно упрощает и облегчает алгоритм последовательности при отделке, и позволяет снизить риски порчи стен. Кроме того, в дальнейшем, освежать отделку на стенах существенно проще благодаря именно такому зазору.
Световые потолки состоят из светопропускающей мембраны, светодиодных лент, блоков питания и управления. Функционально и визуально такие системы могут быть очень разными.
Потолочную подсветку можно использовать в качестве основного источника света или акцентного. Кроме того, светодиодные ленты можно устанавливать так, чтобы они образовывали фигуры или узоры. Светодиоды позволяют выбрать любой цветовой баланс: от холодного до тёплого.
С практической точки зрения это ещё и безопасный вариант. Такие источники освещения не перегреваются, имеют минимальную пожарную опасность, экономно расходуют электроэнергию.