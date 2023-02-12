Натяжные потолки в Симферополе
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по телефону: + 7 978 714 12 12

Почему натяжной потолок – лучший выбор

  • Экономит пространство - в отличие от гипсокартона или ДСП-потолков, натяжным потолкам требуется совсем немного пространства для установки
  • Выгодно. Гораздо экономичнее установки любых других видов потолка
  • Не впитывает запахи
  • Прост в уходе
  • Не требует подготовки основной поверхности потолка (выравнивание, оштукатуривание, покраска и т.д.)
  • Долгий срок эксплуатации
  • Полотно (за исключением некоторых тканевых потолков) не пропускает влагу, что позволяет использовать натяжной потолок в помещениях с высокой влажностью– в ванной, кухне, бассейне и т.д.
  • Безопасность. Устанавливая натяжной потолок, покупатель может быть уверен в его безопасности для своего здоровья.
  • Эстетика. Богатство фактур и расцветок позволяет выгодно вписать полотно в любой интерьер.

Преимущества компании К-потолок:

Бесплатный вызов замерщика
Выезжаем на замер и устанавливаем натяжные потолки в выходные дни и праздники
Срок изготовления натяжного потолка — от одного рабочего дня!
В стоимость потолков включена доставка и установка
Работаем по договору — полная оплата после окончания установки
Гарантия высокого качества монтажа при любой фактуре потолка

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Мы ответим на ваши вопросы и поможем с расчетом стоимости
по телефону: + 7 978 714 12 12

ФАКТУРЫ натяжных полотен

Матовые

Поверхность матового натяжного потолка выглядит как обычный беленый аналог, поскольку не отражает блики и свет.

Матовые натяжные потолки являются классикой, которая востребована всегда, делая пространство стильным и оригинальным. Наиболее часто их применяют в больших комнатах, в которых не стоит задача визуально увеличить объем помещений.

Световой спектр таких потолков всегда тяготеет к пастельным тонам, предлагая потребителям возможность выбрать наиболее подходящий вариант. Их преимуществами являются: устойчивость к возгоранию, экологичность, однородный цвет, стойкость к механическим повреждениям (царапины), а также водонепроницаемость.

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Сатиновые натяжные

Потолки из сатина – отличная альтернатива матовым или глянцевым материалам. Они создают эффект воздушности и невесомости, придавая интерьеру определенную элегантность.

Сатиновые натяжные потолки отличаются оригинальной красочной текстурой, которая точно имитирует ткань. Поверхность этих изделий производит впечатление, как будто состоит из переплетения нитей. При этом их микрорельеф обладает необычным свойством. Его небольшой эффект отражения позволяет создавать красочную игру света.

Безукоризненно ровная поверхность очень привлекательно смотрится как при естественном, так и при искусственном свете.

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Глянцевые

Эффектным способом отделки потолочных перекрытий являются глянцевые натяжные потолки. Благодаря зеркальной поверхности они подходят для создания модного дизайна комнат, достижения необычного и идеального эстетичного внешнего вида.

Отражающая способность таких потолков зрительно увеличивает объем помещения, что особо актуально в небольших пространствах, а также экономит количество и мощность осветительных приборов.

Компания «К-потолок» осуществляет продажу и установку  натяжных потолков по всему Крыму.

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Карнизы

Скрытый
карниз

Скрытый тип монтажа – наиболее функциональный, т.к. позволяет не повреждать полотно, и соответствует всем принципам минимализма. Гардины, струящиеся сверху, выглядят достаточно стильно. При такой установке можно монтировать дополнительную подсветку.

Скрытый монтаж можно сделать разными формами — изогнутый, или П-образный.

Еще одно преимущество — экономия. Так как держатель скрыт, можно выбрать самый непритязательный по дизайну и материалу вариант, без дополнительных украшений типа резьбы.

Накладной карниз

Накладной карниз - стандартный вариант.

Предварительно на черновой потолок монтируют деревянный брус – закладная для карниза. И после натягивания, через само полотно к закладной крепят карниз. Для большей эстетики карниз закрывают декоративной лентой шириной 5 см. Она же прячет крючки и зацепки. Ленты бывают с разным декором и разного цвета.

Ниши под карнизы

Ниша под карниз – очень популярный вариант.

Натяжное полотно устанавливается за 20 см от оконной стены к потолку. Ограничителем натяжного потолка тоже служит закладная-брус под полотном. Вдоль окна на потолке появляется ниша, в которую монтируется потолочный карниз. В любом интерьере потолок с нишей выглядит очень гармонично. Помещение визуально становится выше и просторнее.

Освещение

Встраиваемые
светильники

Встраиваемые светильники могут быть использованы в натяжных потолках как основное или дополнительное освещение. Их главное преимущество - это компактность, широкий выбор моделей, невысокая цена, возможность акцентировать свет, создавать интересные световые композиции.

Встраиваемые точечные светильники располагаются прямо в натяжном потолке и хорошо освещают пространство. Они отлично подходят для кухонь, ванн, а также рабочих кабинетов.

Накладные
светильники

Накладные светильники - лампы со встроенным источником света различных размеров. Кроме того, это универсальный вид освещения, который отлично подойдет как для домашнего, так и для коммерческого интерьера.

Накладные потолочные светильники уже несколько лет неизменно пользуются большой популярностью в обустройстве помещений. Их минималистичный дизайн прекрасно вписывается в современный интерьер, являясь элегантным дополнением. Накладные потолочные светильники имеют форму цилиндра или квадрата. С одной, двумя или тремя световыми точками.

Трековые
системы освещения

Трековое освещение подразделяется на трековые системы, такие как: накладная, встроенная, магнитная и демпферная.

Трековая система — эксклюзивное, безальтернативное решение. Именно демпферная система, которая лежит в основе конструкции трека, позволяет внедрять систему и в тканевые, и в ПВХ потолки.

Существует много профессиональных решений для удобного и быстрого монтажа трековых и магнитных систем в натяжные потолки. Интеграция треков в потолок очень проста: края натяжного полотна заправляются в узкое пространство профиля-держателя, после чего в профиль вставляется трек.

Световые
линии

Световые линии — оригинальное и в то же время функциональное дизайнерское решение, которое стало достаточно популярно, хотя и появилось относительно недавно.

Такая подсветка может быть как основным источником света, так и акцентным элементом. В качестве источника света используются специальные ленты на основе LED-технологий. Они позволяют создать равномерное освещение в помещении без использования дополнительных люстр или светильников. При этом спектр цветов достаточно обширный — от холодных оттенков до тёплых, от привычного белого света, до ярких, красочных решений.

Виды натяжных полотен

Парящие потолки

По принципу крепления парящий потолок похож на теневой потолок, но расстояние от стены у него больше, около 20 мм. За счет этого расстояния в специальный паз устанавливается светодиодная лента, которая используется в качестве подсветки. Светодиодной лентой можно подсвечивать как весь периметр потолка, так и отдельные стены.

Наилучшим образом такой потолок раскрывает свой потенциал вечером, когда за счет приглушенной подсветки можно создать атмосферу уюта или же, напротив, придать настроение яркой вечеринки.

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Теневые потолки

Дизайнерское решение для эстетичного крепления натяжного потолка к стенам, при котором образуется ровная теневая зона по периметру помещения. Визуально создаётся впечатление, словно потолок парит в воздухе, совершенно не касаясь стен.

Благодаря теневому зазору финишная отделка стен (поклейка обоев, покраска и др.) может выполняться уже после установки потолка. Это существенно упрощает и облегчает алгоритм последовательности при отделке, и позволяет снизить риски порчи стен. Кроме того, в дальнейшем, освежать отделку на стенах существенно проще благодаря именно такому зазору.

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Световые потолки

Световые потолки состоят из светопропускающей мембраны, светодиодных лент, блоков питания и управления. Функционально и визуально такие системы могут быть очень разными.

Потолочную подсветку можно использовать в качестве основного источника света или акцентного. Кроме того, светодиодные ленты можно устанавливать так, чтобы они образовывали фигуры или узоры. Светодиоды позволяют выбрать любой цветовой баланс: от холодного до тёплого.

С практической точки зрения это ещё и безопасный вариант. Такие источники освещения не перегреваются, имеют минимальную пожарную опасность, экономно расходуют электроэнергию.

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При помощи опытного специалиста Вы сэкономите существенную часть своего бюджета, поскольку купите именно то количество материала, которое необходимо для оформления Вашего потолка.

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Натяжные потолки в Симферополе
Натяжные потолки в Симферополе

Компания «К-потолок» предлагает широкий выбор натяжных потолков любых фактур и цветовых решений. Вы с легкостью подберете подходящий Вам вариант.

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