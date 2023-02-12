Поверхность матового натяжного потолка выглядит как обычный беленый аналог, поскольку не отражает блики и свет.

Матовые натяжные потолки являются классикой, которая востребована всегда, делая пространство стильным и оригинальным. Наиболее часто их применяют в больших комнатах, в которых не стоит задача визуально увеличить объем помещений.

Световой спектр таких потолков всегда тяготеет к пастельным тонам, предлагая потребителям возможность выбрать наиболее подходящий вариант. Их преимуществами являются: устойчивость к возгоранию, экологичность, однородный цвет, стойкость к механическим повреждениям (царапины), а также водонепроницаемость.